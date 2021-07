Serena Rossi | dopo il successo di Mina Settembre sarà La Sposa

(Di mercoledì 7 luglio 2021) La splendida e talentuosatorna sul set per una nuova fiction, sulla scia del granderiscosso cone che la vedrà ancora protagonista nella seconda stagione. La serie diretta da Giacomo Campiotti, intitolata La, andrà in onda nell’autunno del 2021 e per tre puntate in prima serata. Il volto diè quello di unaper procura, inserito in uno spaccato di un’Italia anni ’60 in cui questo tipo di unione era assai diffuso. La bella attrice partenopea è qui una ragazza poco abbiente del ...

Sono in corso a Roma, per proseguire in Puglia e Piemonte, le riprese de La Sposa, la nuova serie di Rai 1 coprodotta da Rai Fiction ...
Sono iniziate a Roma, per proseguire in Puglia e Piemonte, le riprese de "La Sposa", la nuova serie di Rai 1 in tre serate coprodotta da Rai ...