Scherma | Paolo Azzi e i CT azzurri | “Sarà un’Olimpiade diversa | ma l’Italia è pronta e competitiva”

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Laitaliana èa partire per Tokyo ed oggi si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’evento olimpico con presenti il Presidentee i tre commissari tecnici Andrea Cipressa (fioretto), Sandro Cuomo (spada) e Giovanni Sirovich (sciabola). L’apertura è stata tutta per il numero uno della Feder: “C’è emozione, c’è consapevolezza e c’è determinazione. Siamo pronti ad affrontarechesicuramentedalle altre, ma che vogliamo vivere da protagonisti partendo dalla certezza che anche nei momenti ...

Advertising

OscarPettinar19 : @ZZiliani Paolo Ziliani è un ex calciatore italiano. Ruolo difensore centrale, smise nel 2005. Palmarès: 3promozion… -

Ultime Notizie dalla rete : Scherma Paolo

Italpress

...del volo che porterà l'Italia ddinel Sud del Giappone per un ultimo periodo di allenamento (il 9 la partenza della Nazionale di sciabola). "Saranno Giochi molto particolari - diceAzzi,...Con queste paroleAzzi, presidente della Federazione Italiana, in occasione della presentazione della spedizione Azzurra per Tokyo 2020. Sarà la prima volta per l'Italia con tutte le ...La scherma italiana è pronta a partire per Tokyo ed oggi si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell'evento olimpico con presenti il Presidente Paolo Azzi e i tre commissari tecnici Andrea ...2. Se invece vuoi continuare a navigare con la Pubblicità disattiva l'Ad Block oppure inserisci il nostro sito nella whitelist. Il presidente federale Azzi e i 3 c.t. fanno le carte alla Nazionale in ...