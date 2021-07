Papa Francesco, l'esame istologico conferma una seria diverticolite ma si escludono forme tumorali (Di mercoledì 7 luglio 2021) Città del Vaticano ? Non c'è fortunatamente alcuna forma tumorale. I risultati dell'esame istologico effettuato sui tessuti prelevati dall'addome del Papa durante... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 7 luglio 2021) Città del Vaticano ? Non c'è fortunatamente alcuna forma tumorale. I risultati dell'effettuato sui tessuti prelevati dall'addome deldurante...

