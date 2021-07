LIVE Berrettini-Auger-Aliassime 6-3 5-7 7-5 3-0 | Wimbledon 2021 in DIRETTA | il romano scappa anche nel quarto set!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 7 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Esce il back difensivo di. 3-0!! CINQUE GAME DI FILA!! L’azzurronelset e si garantisce un vantaggio quantomeno rassicurante. 40-30 PRIMA DI SERVIZIO E DRITTO A CHIUDERE! PALLA DEL 3-0! 30-30 Si sposta sul dritto per giocare e spingere con il dritto, ma il suo colpo finisce sul nastro. 30-15 Risponde bene in questa circostanza il canadese sulla seconda di servizio di. 30-0 Cambia ancora ritmoed arriva l’ennesimo omaggio di ...