L’idea della Raggi: Euro 2020, domenica proiettiamo la finale all’Olimpico? (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma – “domenica proiettiamo la finale di #Euro2020 allo stadio Olimpico di Roma, con capienza ridotta nel rispetto delle misure anti Covid? Abbiamo già ospitato le prime tre partite degli Azzurri. Sarebbe un bel modo per tifare tutti insieme la Nazionale”. La proposta è della sindaca di Roma, Virginia Raggi, che su Twitter lancia L’idea di riunire ancora i tifosi nello stadio che ha ospitato i primi tre match dell’Italia agli Europei. La prima cittadina si rivolge – taggandolo – prima al Coni, poi dopo qualche minuto twitta un altro ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma – “ladi #allo stadio Olimpico di Roma, con capienza ridotta nel rispetto delle misure anti Covid? Abbiamo già ospitato le prime tre partite degli Azzurri. Sarebbe un bel modo per tifare tutti insieme la Nazionale”. La proposta èsindaca di Roma, Virginia, che su Twitter lanciadi riunire ancora i tifosi nello stadio che ha ospitato i primi tre match dell’Italia aglipei. La prima cittadina si rivolge – taggandolo – prima al Coni, poi dopo qualche minuto twitta un altro ...

