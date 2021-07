Lagostina | un francobollo dedicato al suo 120mo anniversario

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Poste Italiane comunica che oggi 7 luglio 2021 viene emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico unordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo ed economico”S.p.A., nel 120°della fondazione, al valore della tariffa B pari a 1,10€. Tiratura: trecentomila esemplari. Fogli da quarantacinque esemplari. Ilè stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva non fluorescente. Bozzetto a cura di. a cura dello Studio Grafico ...

Advertising

PosteNews : #Filatelia Emesso oggi un #francobollo dedicato a Lagostina S.p.A., nel 120° anniversario della fondazione. La vign… - gianpi56 : RT @rep_torino: La fabbrica di pentole Lagostina compie 120 anni, un francobollo la celebra [aggiornamento delle 16:05] - moliseweb : Poste Italiane: emissione francobollo Lagostina - rep_torino : La fabbrica di pentole Lagostina compie 120 anni, un francobollo la celebra [aggiornamento delle 16:05] - GiuseppeGp86g : RT @PosteNews: #Filatelia Emesso oggi un #francobollo dedicato a Lagostina S.p.A., nel 120° anniversario della fondazione. La vignetta raff… -

Ultime Notizie dalla rete : Lagostina francobollo

L'effige riportata sulriporta l'immagine dello stabilimentodi Omegna agli inizi del secolo scorso. 'Per il suo 120esimo anniversario,consolida la sua reputazione di ......7 luglio 2021 viene emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico unordinario appartenente alla serie tematica "le Eccellenze del sistema produttivo ed economico" dedicato aS.È il soggetto scelto per il francobollo che oggi ha voluto ricordare i centovent’anni della ditta Lagostina. A Omegna (Verbano-Cusio-Ossola) l’annullo speciale Forse ci si aspettava un richiamo alla ...È il soggetto scelto per il francobollo che oggi ha voluto ricordare i centovent’anni della ditta Lagostina. A Omegna (Verbano-Cusio-Ossola) l’annullo speciale Forse ci si aspettava un richiamo alla ...