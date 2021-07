Inghilterra | i duchi di Cambridge esultano | “Una prova enorme”

(Di giovedì 8 luglio 2021) “Che partita, che risultato! Un’per l’, l’intero paese sarà con voi domenica”. Con queste parole affidate al profilo Twitter di Kensington Palace, idiWilliam e Kateper la vittoria dell’contro la Danimarca nella semifinale di Euro 2020. Gli inglesi accedono così per la prima volta in una finale del torneo continentale, dove affronteranno l’Italia domenica 11 luglio. Ihanno poi chiuso il tweet con il celebre hashtag #ItsComingHome, “sta tornando a casa (la Coppa)”. Ecco quindi il tweet ...

