Incidente sull’A1, scontro auto-tir: un morto tra Capua e Caianello (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ancora un Incidente mortale sull’autostrada A1. Questa volta tra le uscite di Caianello e Capua, in direzione Napoli. Il bilancio parla di un morto. A perdere la vita il conducente di una vettura dopo l’impatto con un tir. Incidente sull’A1, un morto Secondo una prima ricostruzione, l’impatto si è verificato all’altezza del km 715, poco L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ancora unmortale sull’strada A1. Questa volta tra le uscite di, in direzione Napoli. Il bilancio parla di un. A perdere la vita il conducente di una vettura dopo l’impatto con un tir., unSecondo una prima ricostruzione, l’impatto si è verificato all’altezza del km 715, poco L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

