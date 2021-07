“In arrivo crisi di piccole banche”. Quali messaggi ha voluto mandare Visco ai banchieri (Di mercoledì 7 luglio 2021) All’assemblea annuale dell’Associazione bancaria italiana, il governatore di Bankitalia Ignazio Visco mette in guardia su possibili situazioni critiche negli istituti di minori dimensione: “Sono in arrivo possibili crisi di alcune piccole banche in Italia e, in assenza di interventi, la Banca d’Italia è pronta a intervenire”, ha affermato. Visco ha spiegato che gli istituti per i Quali la vigilanza ha rilevato situazioni “anche gravi, di fragilità, stanno per ricevere le nostre considerazioni sugli interventi da effettuare”. Ma non è tutto.



