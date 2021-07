Il ricordo di Vincenzo Mollica: “Raffaella Carrà uno degli esempi più belli incontrati in Rai” (Di mercoledì 7 luglio 2021) E’ un giorno speciale per la Rai quello che si sta vivendo oggi. E’ un giorno speciale per le tante persone che hanno amato Raffaella Carrà e che l’hanno considerata una di famiglia per lungo tempo. E’ un giorno in cui tutti si fermano per salutarla e renderle omaggio. Lo speciale del TG1 in onda oggi pomeriggio ha raccontato Raffaella, ha salutato la grande stella della nostra televisione. E non poteva mancare anche un ricordo di Vincenzo Mollica che ha voluto esserci, in questo giorno così importante. Gli applausi per strada, le lacrime, l’affetto degli italiani che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 7 luglio 2021) E’ un giorno speciale per la Rai quello che si sta vivendo oggi. E’ un giorno speciale per le tante persone che hanno amatoe che l’hanno considerata una di famiglia per lungo tempo. E’ un giorno in cui tutti si fermano per salutarla e renderle omaggio. Lo speciale del TG1 in onda oggi pomeriggio ha raccontato, ha salutato la grande stella della nostra televisione. E non poteva mancare anche undiche ha voluto esserci, in questo giorno così importante. Gli applausi per strada, le lacrime, l’affettoitaliani che ...

