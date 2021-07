"Il governo si impegni a dare la cittadinanza a Zaki": mozione approvata alla Camera (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il governo dovrà “avviare tempestivamente mediante le competenti istituzioni le necessarie verifiche al fine di conferire a Patrick George Zaki la cittadinanza italiana”. Lo prevede la mozione, approvata all’unanimità e con la sola astensione dei deputati di Fdi, dall’Aula della Camera, che nel testo approvato a Montecitorio impegna l’esecutivo anche a “continuare a monitorare, con la presenza in aula della rappresentanza diplomatica italiana al Cairo, lo svolgimento delle udienze processuali a carico di Zaki e le sue condizioni di detenzione”. In base al testo approvato, ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ildovrà “avviare tempestivamente mediante le competenti istituzioni le necessarie verifiche al fine di conferire a Patrick Georgelaitaliana”. Lo prevede laall’unanimità e con la sola astensione dei deputati di Fdi, dall’Aula della, che nel testo approvato a Montecitorio impegna l’esecutivo anche a “continuare a monitorare, con la presenza in aula della rappresentanza diplomatica italiana al Cairo, lo svolgimento delle udienze processuali a carico die le sue condizioni di detenzione”. In base al testo approvato, ...

