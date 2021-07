Haiti | il presidente Moise ucciso in casa da un commando armato Il premier | «Erano stranieri»

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Ildi, Jovenel, è statonella notte all’interno della sua abitazione di Port-au-Prince. La moglie, la first lady Martine, è invece sopravvissuta e si trova ricoverata in ospedale. Secondo le prime ricostruzioni, l’assassinio disarebbe opera di unche ha fatto irruzione inintorno all’una di notte. Gli attentatori restano non identificati, ma – secondo quanto riferito dal primo ministro, Claude Joseph – sarebbero «elementi». L’assassinio deldi ...

ROMA - Ildi, Jovenel Moïse, è stato assassinato nella sua residenza presso la capitale Port - au - Prince da un 'commando di uomini armati non identificati' . A darne l'annuncio è stato il ...Read More In Evidenza: ucciso in assalto in sua residenza ilMoise, ferita la consorte 7 Luglio 2021 IldiJovenel Moise è stato assassinato nella sua abitazione ...Jovenel Moise, ucciso questa notte nella sua abitazione ad Haiti, fu eletto per la prima volta col partito Tèt Kale (centrodestra) nel 2015. Quelle elezioni, però, furono ...Jovenel Moise, presidente di Haiti, è stato ucciso a seguito di un blitz effettuato da sconosciuti all'interno della propria abitazione privata nel cuore della capitale Port-au-Prince. A dare la notiz ...