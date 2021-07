(Di mercoledì 7 luglio 2021) "Trovare soluzione per riuscire a uscire dalla grave crisi che sta vivendo il Paese'' sottolinea il premier spagnolo

Advertising

andreastoolbox : Haiti. Assassinio Presidente Moise. Casa Bianca: 'Terribile, pronti a aiutare' - Rai News - TeoloMassimo : RT @DanieleDann1: ?? #Haiti: Il Presidente Jovenel Moïse è stato assassinato nella sua residenza privata. #breaking #news @Emergenza24 @agam… - Ticinonline : Degli uomini armati hanno sparato a Jovenel Moise dopo aver assaltato la sua abitazione, nella notte. #haiti… - DanieleDann1 : ?? #Haiti: Il Presidente Jovenel Moïse è stato assassinato nella sua residenza privata. #breaking #news @Emergenza24… -

Ultime Notizie dalla rete : Haiti Assassinio

Sanchez: "Spagna condanna fermamente" "La Spagna condanna fermamente l'del presidente di, Jovenel Moise. Inviamo le nostre condoglianze alla sua famiglia e la nostra ...MONDO Jovenel Moise, il presidente diucciso in casa Jovenel Moise, il presidente diucciso in casa L'si verifica quindi nel corso di un aggravamento della destabilizzazione ...Sanchez: "Spagna condanna fermamente assassinio" "La Spagna condanna fermamente l'assassinio del presidente di Haiti, Jovenel Moise. Inviamo le nostre condoglianze alla sua famiglia e la nostra ...Al momento una situazione ad Haiti sotto controllo, come confermato dal primo ministro, ma potrebbero essere delle novità nelle prossime ore. (CheNews.it) L'assassinio commesso nel corso di un ...