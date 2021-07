E ora Luis Enrique tifa Italia: “Spero possa vincere l’Europeo. Deluso per la semifinale? Sì, ma non triste: bisogna sapere anche perdere” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ora Luis Enrique tifa Italia. Il commissario tecnico della Spagna, subito dopo la semifinale persa ai rigori, è l’emblema del fair play, dello spirito olimpico si potrebbe dire. “Sono felice per quello che ho visto – risponde ai cronisti di RaiSport che gli avevano chiesto del suo stato d’animo – Ho goduto di una partita di alto livello con due squadre forti che cercavano di giocare un bel calcio, è stato uno spettacolo per i tifosi. Voglio fare i complimenti all’Italia, Spero che in finale possa cercare di vincere questo Europeo. Tiferò ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ora. Il commissario tecnico della Spagna, subito dopo lapersa ai rigori, è l’emblema del fair play, dello spirito olimpico si potrebbe dire. “Sono felice per quello che ho visto – risponde ai cronisti di RaiSport che gli avevano chiesto del suo stato d’animo – Ho goduto di una partita di alto livello con due squadre forti che cercavano di giocare un bel calcio, è stato uno spettacolo per i tifosi. Voglio fare i complimenti all’che in finalecercare diquesto Europeo. Tiferò ...

