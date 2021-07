Ddl Zan, Fedez difende la Ferragni e attacca Renzi: «Stai sereno Matteo». Poi la frecciata (Di mercoledì 7 luglio 2021) La polemica sul Ddl Zan scoppiata dalle Instagram Stories di Chiara Ferragni non sembra esaurirsi. Il marito Fedez controbatte in modo piccato alla risposta di Matteo Renzi che accusa la Ferragni di qualunquismo. Nella giornata di ieri, l’imprenditrice digitale si è infuriata non appena ha scoperto che il disegno di legge Zan era a rischio. La fashion blogger ha sbottato contro Matteo Renzi dichiarando: «Politici fate schifo». La reazione del Leader di Italia Viva non si è fatta attendere e ha attaccato la Ferragni definendola «banale e ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 7 luglio 2021) La polemica sul Ddl Zan scoppiata dalle Instagram Stories di Chiaranon sembra esaurirsi. Il maritocontrobatte in modo piccato alla risposta diche accusa ladi qualunquismo. Nella giornata di ieri, l’imprenditrice digitale si è infuriata non appena ha scoperto che il disegno di legge Zan era a rischio. La fashion blogger ha sbottato controdichiarando: «Politici fate schifo». La reazione del Leader di Italia Viva non si è fatta attendere e hato ladefinendola «banale e ...

VittorioSgarbi : Un Paese stremato dalla pandemia. Lavoratori licenziati. Imprese piene di debiti e senza commesse. Il turismo fer… - alexbarbera : Fedez e la Ferragni sono simpatici, ma la politica “non fa schifo”, è confronto di idee. Se non c’è maggioranza in… - petergomezblog : Ddl Zan, #Renzi dà della ‘qualunquista’ a Chiara #Ferragni che ha criticato la sua giravolta sui diritti. #Fedez ri… - AlessandroFanet : RT @sibilla75: Tu dimmi se per una legge come il DDL Zan debbano fare un casino simile, quando in un altro Paese sarebbe passata in 5 minut… - Cuccbriw : RT @PLCastagnetti: Non so se sui voti segreti al DDL Zan abbia ragione @matteorenzi o #Pombeni che è convinto che si compenseranno. So per… -