(Di mercoledì 7 luglio 2021) (Adnkronos) –, che ha chiuso il 2020 con un fatturato di circa 500.000 euro e che vanta nella sua compagine sociale Rocket Internet, la società con un market cap di 30Bn di euro – che ha investito in alcune delle start up di maggior successo tra cui Zalando – ha infatti prospettive ambiziose e un business plan che prevede di raddoppiare il fatturato nel 2021 e di arrivare a superare i 7 milioni di fatturato nel 2023. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Crowdfunding: Lirecento apre campagna su Mamacrowd, hard cap 1,1 mln (2)... - fisco24_info : Crowdfunding, Lirecento apre campagna su Mamacrowd: Obiettivo minimo 600.000 euro, l'hard cap 1,1 mln per il brand… -

Ultime Notizie dalla rete : Crowdfunding Lirecento

Adnkronos

Lirecento, che ha chiuso il 2020 con un fatturato di circa 500.000 euro e che vanta nella sua compagine sociale Rocket Internet, la società con un market cap di ...Obiettivo minimo 600.000 euro, l'hard cap 1,1 mln per il brand digitale per la vendita omnicanale di pantaloni da uomo rigorosamente Made in Italy ...