Come funziona e quanto vale l'industria no-vax (Di mercoledì 7 luglio 2021) Le ultime gesta dell'operato dei no-vax li vede coinvolti nella vendita di falsi passaporti vaccinali. Ma non mancano neanche incursioni con recensioni critiche sui siti di ristoranti e attività commerciali che seguono le restrizioni anti-covid. Parliamo ovviamente della sempre più nutrita schiera no-vax. Un report del Center for Countering Digital Hate ci dà la misura della loro capacità d'influenza e dell'enorme indotto economico. La comunità no-vax è infatti arrivata a circa 62 mln di seguaci sulle principali piattaforme social, una vera e propria industria capace di fatturare in un anno oltre 36 mln di dollari. Ma anche di rendere profitti per le big tech per circa 1 miliardo di ...

