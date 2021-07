AstraZeneca e Johnson&Johnson anche agli under 60 (Di mercoledì 7 luglio 2021) «Il gap con la riduzione del 5% delle forniture che abbiamo comunicato noi e quello del 30% lamentato dalle regioni sta nel fatto che loro il confronto con il mese di giugno lo fanno con le prenotazioni, non con le dosi scaricate. E questo non tiene conto che da allora l’utilizzo di AstraZeneca e Johnson&Johnson è oggi molto più limitato». La spiegazione dell’enigma sulle forniture dei vaccini che dà la struttura commissariale – scrive La Stampa – è la stessa che il generale Figliuolo sta fornendo ai governatori regionali preoccupati da un lato dalla variante Delta che avanza e dall’altro dalle fiale che non arrivano. Fiale che però difficilmente arriveranno, perché il ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 7 luglio 2021) «Il gap con la riduzione del 5% delle forniture che abbiamo comunicato noi e quello del 30% lamentato dalle regioni sta nel fatto che loro il confronto con il mese di giugno lo fanno con le prenotazioni, non con le dosi scaricate. E questo non tiene conto che da allora l’utilizzo die Johnson&Johnson è oggi molto più limitato». La spiegazione dell’enigma sulle forniture dei vaccini che dà la struttura commissariale – scrive La Stampa – è la stessa che il generale Figliuolo sta fornendo ai governatori regionali preoccupati da un lato dalla variante Delta che avanza e dall’altro dalle fiale che non arrivano. Fiale che però difficilmente arriveranno, perché il ...

PieraBelfanti : Vaccini, la svolta di Figliuolo: Astrazeneca e Johnson&Johnson anche agli under 60 - infoiteconomia : Vaccini, la svolta di Figliuolo: Astrazeneca e Johnson&Johnson anche agli under 60 - Paoblog : @disinformatico Io la mascherina continuo a metterla; visto il caldo chirurgica se all'aperto e con poca gente in g… - lollo_gianni : RT @Lollo30057149: In questo momento è in corso una guerra a colpi di dosi tra le varie case farmaceutiche. Per ora quella che sembra ci st… - Giokilch : @PaoloBersani @Corriere Il rischio calcolato l’ha preso l’Italia con 400 morti al giorno quando ha riaperto nn John… -