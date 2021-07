Sconcerti: la Spagna non è abituata a difendersi, tiene palla, per disinnescarla dovremo togliergliela (Di martedì 6 luglio 2021) “La Spagna è un avversario più fastidioso della stessa Inghilterra. Gli inglesi sono una squadra bellissima, ma disabituati ad avversari tipo Italia, molto veloci e aggressivi. Amano tenere il campo, hanno trovato tutte squadre che si sono chiuse. La Spagna è leggera, fugge via, non ha tante idee ma è insistente. È lenta in difesa perché non è abituata a difendersi. Il suo catenaccio è tenere la palla”. Lo scrive Mario Sconcerti sul Corriere della Sera, ricordando che, in 5 partite, la squadra di Luis Enrique ha avuto il pallone per il 70% del tempo contro la nostra media di possesso ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 6 luglio 2021) “Laè un avversario più fastidioso della stessa Inghilterra. Gli inglesi sono una squadra bellissima, ma disabituati ad avversari tipo Italia, molto veloci e aggressivi. Amano tenere il campo, hanno trovato tutte squadre che si sono chiuse. Laè leggera, fugge via, non ha tante idee ma è insistente. È lenta in difesa perché non è. Il suo catenaccio è tenere la”. Lo scrive Mariosul Corriere della Sera, ricordando che, in 5 partite, la squadra di Luis Enrique ha avuto il pallone per il 70% del tempo contro la nostra media di possesso ...

napolista : Sul CorSera. L’Italia dovrà riconquistare il pallone a centrocampo. Insigne sarà marcato da un terzino, per arrivar… - Hurricane_05 : RT @la_patrizia_: L’oracolo infallibile inverso Sconcerti ha parlato: ha detto che vinciamo stasera. Uscire con la Spagna non è un disonor… - la_patrizia_ : L’oracolo infallibile inverso Sconcerti ha parlato: ha detto che vinciamo stasera. Uscire con la Spagna non è un d… - _DAGOSPIA_ : SCONCERTI: 'LA SPAGNA È UN AVVERSARIO PIÙ FASTIDIOSO DELLA STESSA INGHILTERRA MA VINCEREMO COMUNQUE… - Italia_Notizie : Sconcerti: il problema è rubare palla, si decide tra Barella e Pedri. Ma vinceremo -