Reddito di cittadinanza – Salvini: Troppe truffe (Di martedì 6 luglio 2021) , lo strumento è da rivedere sùbito – “A chi va il Reddito di cittadinanza? Truffatori, immigrati ed evasori in oltre il 25% dei casi, stando ai controlli in Umbria, altro che cittadini indigenti. Strumento da rivedere, subito”. Lo ha dichiarato Matteo Salvini, dopo il risultato delle verifiche condotte dall’Inps in Umbria negli ultimi quattro mesi: il 26,7% delle misure sono state revocate o sono decadute. Leggi su romadailynews (Di martedì 6 luglio 2021) , lo strumento è da rivedere sùbito – “A chi va ildi? Truffatori, immigrati ed evasori in oltre il 25% dei casi, stando ai controlli in Umbria, altro che cittadini indigenti. Strumento da rivedere, subito”. Lo ha dichiarato Matteo, dopo il risultato delle verifiche condotte dall’Inps in Umbria negli ultimi quattro mesi: il 26,7% delle misure sono state revocate o sono decadute.

