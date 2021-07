Reazione a Catena 6 luglio 2021: gli Alambicchi (Di martedì 6 luglio 2021) Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, martedì 6 luglio 2021. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, si sono confermati campioni gli Alambicchi, tre colleghi di Rimini al lavoro in un laboratorio. Gli Alambicchi -ovvero Christian, Marianna e Denis- al loro sesto tentativo sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima Catena, che stasera, dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 15.250 euro. Bravi! La somma che hanno vinto fino ad oggi sale così a 17.595 euro. Il gioco finale L’Ultima ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 6 luglio 2021) Il video dell’Ultimadidi stasera, martedì 6. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, si sono confermati campioni gli, tre colleghi di Rimini al lavoro in un laboratorio. Gli-ovvero Christian, Marianna e Denis- al loro sesto tentativo sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima, che stasera, dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 15.250 euro. Bravi! La somma che hanno vinto fino ad oggi sale così a 17.595 euro. Il gioco finale L’Ultima ...

Advertising

petricvre : indovinata la parola di reazione a catena - latiziabionda_ : Comunque io e le mie amiche non potremmo mai partecipare a reazione a catena visto che per l'intesa vincente la mag… - helloimde : Un po’ di sçrëmbølleggs anche a Reazione a catena - cenciokcab : a reazione a catena non conoscono guardiola ?? - testadalghette : @itslavaleh sto guardando reazione a catena penso di essere in blocco del lettore, leggi percy jackson? -