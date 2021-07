Perché l’emicrania non è un “semplice” mal di testa (Di martedì 6 luglio 2021) (di Maria Giulia Marini, Direttore Scientifico e dell’Innovazione – ISTUD Sanità e Salute) Quante volte nella nostra vita abbiamo sentito dire, o abbiamo detto a noi stessi, “ho una forte emicrania” quando in realtà sbagliavamo parola Perché quello che avevamo era un semplice mal di testa? E se la parola emicrania è diventata nel linguaggio comune un sinonimo di mal di testa, come si può credere al dolore fisico, alla sofferenza e alla fatica di una persona, più spesso donna, che soffre veramente di questa malattia? Quando questa si presenta arriva infatti a far sentire il corpo come se fosse “abbandonato alla ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 luglio 2021) (di Maria Giulia Marini, Direttore Scientifico e dell’Innovazione – ISTUD Sanità e Salute) Quante volte nella nostra vita abbiamo sentito dire, o abbiamo detto a noi stessi, “ho una forte emicrania” quando in realtà sbagliavamo parolaquello che avevamo era unmal di? E se la parola emicrania è diventata nel linguaggio comune un sinonimo di mal di, come si può credere al dolore fisico, alla sofferenza e alla fatica di una persona, più spesso donna, che soffre veramente di questa malattia? Quando questa si presenta arriva infatti a far sentire il corpo come se fosse “abbandonato alla ...

