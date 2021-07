Oroscopo Toro, domani 7 luglio: amore, lavoro e fortuna (Di martedì 6 luglio 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 7 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Toro. Carissimi Toro, la Luna nel corso di questa giornata di mercoledì muterà il suo aspetto, diventando negativa per voi e causandovi un paio di piccoli problemi. Forse un ritardo, probabilmente lavorativo, oppure forse una questione famigliare che richiederà calma e pazienza perché riusciate a trovare una ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 6 luglio 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 7? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del. Carissimi, la Luna nel corso di questa giornata di mercoledì muterà il suo aspetto, diventando negativa per voi e causandovi un paio di piccoli problemi. Forse un ritardo, probabilmente lavorativo, oppure forse una questione famigliare che richiederà calma e pazienza perché riusciate a trovare una ...

