Monica Bellucci e la figlia Deva Cassel sulla cover di Vogue

Il nuovo numero di Vogue Italia, in edicola dal 6 luglio, è dedicato ai sedicenni: cosa vogliono, cosa pensano, come conoscerli e capirli. In copertina, la giovanissima Deva Cassel ritratta per la prima volta insieme alla madre, l'attrice Monica Bellucci. In esclusiva mondiale per Vogue Italia, infatti, Monica Bellucci e la sua primogenita Deva (nata il 12 settembre 2004 dall'unione con l'attore Vincent Cassel) hanno posato insieme per la prima volta. Anzi – come racconta Monica nel ritratto firmato ...

