Le migliori strategie per essere più produttivi sul lavoro e portare a termine i compiti (Di martedì 6 luglio 2021) Mantenere la concentrazione al lavoro, in ufficio, non è così semplice. Ma in smartworking, con tante distrazioni a portata di mano, forse è ancora più difficile. Per chi fatica ad assolvere a tutti i compiti, ecco alcuni suggerimenti degli esperti per aumentare la produttività. Via i social media La coach Faye Cox, sul Guardian, suggerisce di non perdere tempo sul news feed quando ci sono cose più importanti e urgenti da portare a termine. «Questo è uno dei peggiori modi per perdere tempo», spiega. Usa la matrice di Eisenhower Dividi un pezzo di carta diviso in quattro quadrati, e contrassegna ciascuno ... Leggi su gqitalia (Di martedì 6 luglio 2021) Mantenere la concentrazione al, in ufficio, non è così semplice. Ma in smartworking, con tante distrazioni a portata di mano, forse è ancora più difficile. Per chi fatica ad assolvere a tutti i, ecco alcuni suggerimenti degli esperti per aumentare latà. Via i social media La coach Faye Cox, sul Guardian, suggerisce di non perdere tempo sul news feed quando ci sono cose più importanti e urgenti da. «Questo è uno dei peggiori modi per perdere tempo», spiega. Usa la matrice di Eisenhower Dividi un pezzo di carta diviso in quattro quadrati, e contrassegna ciascuno ...

