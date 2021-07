Italia-Spagna, omaggio a Raffaella Carrà nel riscaldamento prima della semifinale (Di martedì 6 luglio 2021) La notizia della morte di Raffaella Carrà ha sconvolto il mondo intero, compreso quello del calcio. La Figc, per omaggiare la showgirl scomparsa ieri all’età di 78 anni, ha chiesto e ottenuto dalla Uefa di inserire nella playlist utilizzata per il riscaldamento prima della semifinale di Euro 2020 con la Spagna ‘A far l’amore comincia tu’, una delle sue canzoni più amate e ballate. Ad annunciarlo è stato il presidente della Figc, Gabriele Gravina: “La scomparsa di un’icona come Raffaella Carrà, donna ... Leggi su sportface (Di martedì 6 luglio 2021) La notiziamorte diha sconvolto il mondo intero, compreso quello del calcio. La Figc, per omaggiare la showgirl scomparsa ieri all’età di 78 anni, ha chiesto e ottenuto dalla Uefa di inserire nella playlist utilizzata per ildi Euro 2020 con la‘A far l’amore comincia tu’, una delle sue canzoni più amate e ballate. Ad annunciarlo è stato il presidenteFigc, Gabriele Gravina: “La scomparsa di un’icona come, donna ...

