Danimarca | Noorgard | «60mila inglesi a Wembley? Faremo di tutto per farli tacere»

(Di martedì 6 luglio 2021) Christianha parlato al sito ufficiale della UEFA in vista del match di domani contro l’Inghilterra Chrisitanha parlato al sito ufficiale della UEFA in vista del match di domani contro l’Inghilterra. «non ci mette paura: è unico, è fantastico. Vivremo un’esperienza incredibile, ma non siamo lì solo per quello. Vogliamo il risultato. Sarà un ambiente ostile, ma questo potrebbe anche motivarci. Avremo 60.000 contro di noi ediper». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il centrocampista dellaChristianha parlato al sito ufficiale della UEFA della sfida all'Inghilterra: "Wembley non ci mette paura: è unico, è fantastico. Vivremo un'esperienza ...... conclusione troppo centrale, blocca a terra Courtois.! 17' doppio cambio nella: dentroal posto di Poulsen e demtro Larsen al posto di Waas 14' doppio cambio nelle file del Belgio:...Il centrocampista della Danimarca ed ex Fiorentina Christian Noorgard ha parlato al sito ufficiale della UEFA della semifinale di domani contro l'Inghilterra: "Non mette paura: ...Euro 2020 procede alle semifinali. La massima competizione europea per nazionali metterà di fronte Italia e Spagna da una parte del tabellone e Inghilterra-Danimarca dall'altra. Gli inglesi possono co ...