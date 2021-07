COVID: Speranza urges caution amid variants' spread (Di martedì 6 luglio 2021) "It is not finished. This is shown by the numbers of other European countries and in the world that are seeing contagion rising despite the high rate of vaccinations. "So the utmost attention, the ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 6 luglio 2021) "It is not finished. This is shown by the numbers of other European countries and in the world that are seeing contagion rising despite the high rate of vaccinations. "So the utmost attention, the ...

Advertising

TgLa7 : ++ #Covid, #Speranza: Sfida non vinta, attenzione a nuove varianti ++ Situazione positiva per #vaccini, ma epidemia non chiusa - FrancescoLollo1 : Ormai è chiaro. Prima ha sottovalutato la pandemia, poi è stato incapace di fronteggiare l'emergenza Covid 19.… - Corriere : Covid, zero morti in Lombardia oggi. Moratti: possiamo guardare al futuro con speranza - Bruxmela : RT @OGiannino: Voglio sperare che min.Speranza non stia preparando quest'estate il bis di nuovo libro sul suo trionfo anti COVID. Se a sett… - HakulinenMaria : RT @OGiannino: Voglio sperare che min.Speranza non stia preparando quest'estate il bis di nuovo libro sul suo trionfo anti COVID. Se a sett… -