Carolina Marconi rasa i capelli a zero e lancia un messaggio durante la sua lotta contro il tumore (Di martedì 6 luglio 2021) Sono trascorse poche ore dal bel taglio di capelli sfoggiato sui social, e ora Carolina Marconi rasa i capelli a zero e sorprende tutti. Il gesto e il messaggio dell’ex gieffina, che lotta contro un tumore al seno e condivide tutte le tappe più importanti della sua battaglia con il suo affezionato pubblico, colpiscono dritti al cuore e sono un inno alla vita. Carolina Marconi rasa i capelli a zero, la foto su ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 6 luglio 2021) Sono trascorse poche ore dal bel taglio disfoggiato sui social, e orae sorprende tutti. Il gesto e ildell’ex gieffina, cheunal seno e condivide tutte le tappe più importanti della sua battaglia con il suo affezionato pubblico, colpiscono dritti al cuore e sono un inno alla vita., la foto su ...

Advertising

SmorfiaDigitale : Carolina Marconi si rasa i capelli a zero: 'Non ne potevo pi , stata una liberaz... - infoitcultura : Carolina Marconi si è rasata i capelli a zero: “È stata una liberazione” - infoitcultura : Carolina Marconi si rasa a zero, la lotta al tumore continua: “Vedo il lato positivo” - ReTwitStorm_ita : #Carolina #Marconi e il #Cancro, dopo la #Chemio rasa i #Capelli a zero - andreastoolbox : Carolina Marconi si è rasata i capelli a zero: È stata una liberazione -