Caos autostrade, tre incidenti di mezzi pesanti in A10 mettono il Ponente in ginocchio. Riapre la tratta fra Varazze e Celle verso Savona

Al mattino Tir in fiamme fra Prà e Pegli, nel pomeriggio si ribalta un'autocisterna fra Varazze e Celle, direzione Savona, poi un terzo incidente a un camion a Albisola con 8 chilometri di coda in aumento, in direzione Genova

