Calcio | Pussetto ' Con Gotti ho un grande feeling | mi ha dato fiducia'

(Di martedì 6 luglio 2021) L'argentino dell'Udinese "Non vedo l'ora di ripartire" ROMA - "Non vedo l'ora di iniziare questa nuova stagione e stare assieme ai miei compagni. Durante il mese di pausa sono anin Argentina a ...

Calciomercato Udinese, Pussetto rinnova fino al 2022: Il centrocampista continuerà a vestire la maglia bianconera

Infine una battuta sul ritorno dei tifosi allo stadio: "Non vediamo l'ora di vedere gli spettatori sugli spalti - ha ammesso- Il calcio senza tifosi è diverso, per noi la loro presenza è ... I Pozzo hanno anche rinnovato il contratto di Pussetto (25) e, tramite il Watford, pensano di riportare in Serie A l'ex Juventus Lemina (27). E' di proprietà del Southampton, ma l'ultima stagione è ... Ignacio Pussetto è stato l'ospite della puntata di questa sera di "Udinese Tonight". Queste le sue dichiarazioni: «Non vedo l'ora di iniziare questa nuova stagione e stare assieme ai miei compagni. Durante il mese di pausa sono andato in Argentina ... L'attaccante dell'Udinese, Ignacio Pussetto, ha rilasciato un'intervista ai microfoni della tv ufficiale del club ...