Boris Johnson è tornato il populista di inizio pandemia?

(Di martedì 6 luglio 2021) In Gran Bretagna i contagi sono in aumento con la variante Delta, ma dal 19 luglio si riapre tutto. Un ritorno alla vita di prima è davvero possibile? L’Inghilterra si appresta a uscire definitivamente dalla. Dopo che il premierlo scorso anno aveva sminuito la tragicità del virus, pagandone in prima persona le conseguenze, con l’arrivo del 2021 il territorio d’oltremanica è diventato il modello a cui tutta Europa ha guardato con ammirazione: vaccinazioni di massa, il traguardo dell’immunità di gregge a un tiro di schioppo, decessi e ricoveri in ripida discesa e una parvenza di normalità con le prime riaperture che ...

ilpost : Giuriamo solennemente che il riferimento a Boris (la serie) non è voluto - Corriere : Perché Johnson ha deciso di aprire tutto (nonostante la variante Delta e i contagi in aumento) - sole24ore : Boris #Johnson: «Nel Regno Unito liberi tutti dal 19 luglio». Basta obbligo di #mascherine, stop al distanziamento… - movarturoascoli : RT @mante: I dati di Israele sull’efficacia del vaccino rispetto alla Delta confermano un dato scientifico già noto e cioè che Boris Johnso… - nexusSEI_6 : RT @mante: I dati di Israele sull’efficacia del vaccino rispetto alla Delta confermano un dato scientifico già noto e cioè che Boris Johnso… -

Il 19 luglio sarà il "Freedom Day " in tutto il Regno Unito dopo l'annuncio fatto ieri dal Premier: " serve restaurare la libertà del popolo" , ha detto il Primo Ministro nella conferenza stampa con discorso all'intera nazione. La variante Delta corre e i contagi sono in salita in Uk,...E in Italia da quando? Lo ha detto il ministro della Sanità, Sajid Javid, ribadendo la stima disecondo cui i casi potranno salire a 50.000 già entro il 19 e aggiungendo che potranno ...Nonostante l'aumento dei contagi. (LaPresse) – Il premier britannico Boris Johnson ha confermato in conferenza stampa l’annunciata revoca dell’obbligo delle mascherine al chiuso e delle regole di dist ...Il ministro della Salute del Paese parla di una riduzione del 30%. Il vaccino continua però a proteggere da morte e ricoveri ...