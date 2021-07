Advertising

lapinella : Olivia e’ una bimba di 3 anni affetta da una malattia genetica rarissima neurodegenerativa. E l’unico modo per salv… - AnsaSicilia : Bimba di 5 anni annega in piscina a casa nel Palermitano. Portata in ospedale dalla nonna, indagini | #ANSA - LiveSicilia : Tragedia in piscina: muore bambina di cinque anni - NuovoSud : Tragedia a Trabia, bimba di 5 anni muore annegata in una piscina privata - rep_palermo : Trabia, bimba di cinque anni annega in piscina. E' arrivata già morta al pronto soccorso [aggiornamento delle 20:02] -

Ultime Notizie dalla rete : Bimba anni

commenta Unadi cinque è morta annegata in una piscina a Trabia (Palermo). A portarla in ospedale a Termini Imerese è stata la nonna, ma la piccola è arrivata al pronto soccorso già senza vita. Toccherà al ...Unadi cinque è morta annegata in una a Trabia ( ). La piccola per cause in corso di accertamento è annegata in una piscina installata nel giardino di casa. A portarla in ospedale a Termini Imerese ...Sono iniziate ieri ad Allerona le attività estive per bambini e ragazzi dal nido fino ai 14 anni di età. Le attività proposte da “Il Quadrifoglio” Società Cooperativa Sociale”, spaziano tra giochi, es ...Una bimba di cinque è morta annegata in una piscina a Trabia (Pa). La piccola per cause in corso di accertamento è annegata in una piscina installata in casa.