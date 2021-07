Bambino prodigio della fisica, l'11enne Laurent Simons si laurea in un anno ad Anversa (Di martedì 6 luglio 2021) Laurent Simons, Bambino prodigio belga già noto da anni per il suo quoziente intellettivo altissimo (145, il massimo), sì è laureato a 11 anni in fisica all'Università di Anversa. Secondo diversi media... Leggi su feedpress.me (Di martedì 6 luglio 2021)belga già noto da anni per il suo quoziente intellettivo altissimo (145, il massimo), sì èto a 11 anni inall'Università di. Secondo diversi media...

