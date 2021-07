(Di lunedì 5 luglio 2021)DEL 5 LUGLIOORE 17.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI MOLTO TRAFFICO SUL RACCORDO, INIZIAMO DALLA CARREGGIATA ESTERNA DOVE ABBIAMO CODE A TRATTI TRA VIA DEL MARE E TUSCOLANA. C’E’ TRAFFICO ANCHE IN INTERNA, CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. UN INCIDENTE STA PROVOCANDO GROSSI DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ABBIAMO CODE A PARTIRE DALLA TANGENZIALE EST FINO A TOGLIATTI IN DIREZIONE DEL RACCORDO. SULLA PONTINA INCOLONNAMENTI DA CASTEL DI DECIMA AL RACCORDO VERSO ...

Advertising

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2021 ore 17:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2021 ore 17:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2021 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2021 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2021 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma

RomaDailyNews

... ancora in via, dall'intersezione con via Garibaldi all'intersezione con piazza Matteotti, nella stessa piazza Matteotti e in piazza Marconi. Le modifiche provvisorie allasono state ...DEL 5 LUGLIO 2021 ORE 15.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI IN PRIMO PIANO ...