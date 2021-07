Uk, attesa per il discorso di Johnson sulla revoca delle restrizioni dal 19 luglio. “Cominciamo la convivenza col virus” (Di lunedì 5 luglio 2021) L’uso della mascherina diventerà volontario all’interno della maggioranza degli spazi e non sarà necessario per le persone vaccinate isolarsi dopo un contatto con una persona positiva. Sono queste alcune delle misure che il premier britannico Boris Johnson annuncerà in giornata in vista del 19 luglio, la scadenza fissata dal governo Tory (dopo la proroga di 4 settimane) per le restrizioni introdotte con la pandemia di coronavirus. Una decisione che però da tempo ha sollevato il dibattito della comunità scientifica dove si è parlato del rischio – in presenza di 24.248 nuovi casi positivi ieri mattina – di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) L’uso della mascherina diventerà volontario all’interno della maggioranza degli spazi e non sarà necessario per le persone vaccinate isolarsi dopo un contatto con una persona positiva. Sono queste alcunemisure che il premier britannico Borisannuncerà in giornata in vista del 19, la scadenza fissata dal governo Tory (dopo la proroga di 4 settimane) per leintrodotte con la pandemia di corona. Una decisione che però da tempo ha sollevato il dibattito della comunità scientifica dove si è parlato del rischio – in presenza di 24.248 nuovi casi positivi ieri mattina – di ...

