Ufficiale: Getafe, arriva il messicano José Juan Macías

Il Getafe ha preso dal Chivas de Guadalajara il giovane José Juan Macías. Il calciatore messicano, attaccante classe 1999, arriva in prestito per la stagione 2021/22, con diritto di acquisto in favore del club spagnolo. 

OFICIAL @JJMacias9 nuevo futbolista del Getafe. ¡Bienvenido a la familia azulona! #MaciasAzulonhttps://t.co/3uXN0gul5z pic.twitter.com/csnoOgjUGq — Getafe C.F. (@GetafeCF) July 5, 2021

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Getafe Ex Real Madrid, UFFICIALE: si ritira Granero Commenta per primo L'ex centrocampista di Real Madrid, Getafe, QPR, Real Sociedad ed Espanyol Esteban Granero ha annunciato sui propri profili social l'addio al calcio giocato al termine della stagione vissuta con il Marbella in terza divisione spagnola.

Getafe, arriva Vitolo in prestito dall'Atletico Madrid: è ufficiale Colpo di mercato messo a segno dal Getafe . Il club spagnolo si è infatti assicurato le prestazioni di Victor Machin Perez , detto Vitolo , che arriva in prestito dall' Atletico Madrid . Vitolo , cresciuto nelle giovanili del Las ...

UFFICIALE: Getafe, gran rinforzo in attacco: ecco Vitolo in prestito dall'Atletico Madrid TUTTO mercato WEB Getafe, arriva Vitolo in prestito dall’Atletico Madrid: è ufficiale Colpo di mercato messo a segno dal Getafe. Il club spagnolo si è infatti assicurato le prestazioni di Victor Machin Perez, detto Vitolo, che arriva in prestito dall’Atletico Madrid. Vitolo, cresciuto ...

Atletico Madrid, ufficiale la cessione in prestito di Vitolo al Getafe Atletico Madrid, ufficiale la cessione in prestito di Vitolo al Getafe. News 24 ore su 24, approfondimenti e rubriche sul mondo del calcio.

