Rave con 6mila persone nel Pisano, identificati finora in 200 (Di lunedì 5 luglio 2021) commenta Sono circa 200 finora le persone identificate dalle forze dell'ordine sui 6mila o, forse più, partecipanti al Rave party non autorizzato, in corso da sabato notte a Tavolaia di Santa Maria a ...

fanpage : La Polizia interviene ma lascia continuare la festa. - fattoquotidiano : Lodi, in 700 a rave no mask nel paese con focolaio di variante Delta. Sindaco: “Si stanno disperdendo ovunque” - Agenzia_Ansa : Oltre 700 persone senza mascherine e senza mantenere alcun distanziamento hanno partecipato a un rave party a Maleo… - Arasmelek1 : RT @Corriere: Rave con 6mila persone: check point per impedire nuovi arrivi - Corriere : Rave con 6mila persone: check point per impedire nuovi arrivi -