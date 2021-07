**Omofobia: Zan, 'Pd non chiederà voti segreti, la maggioranza con Iv c'è'** (Di lunedì 5 luglio 2021) Roma, 5 lug (Adnkronos) - "Noi del Pd non chiederemo mai un voto segreto, i partiti si devono assumere di fronte al Paese la responsabilità di portare a casa la legge". Lo ha detto Alessandro Zan in una diretta social parlando del suo Ddl. "Dire che non passa legge è una bugia, se prendiamo i senatori dei Gruppi che hanno votato la legge alla Camere la maggioranza c'è, con Italia viva la maggioranza c'è. Renzi faccia uno scatto orgoglio", ha aggiunto il deputato del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Roma, 5 lug (Adnkronos) - "Noi del Pd non chiederemo mai un voto segreto, i partiti si devono assumere di fronte al Paese la responsabilità di portare a casa la legge". Lo ha detto Alessandro Zan in una diretta social parlando del suo Ddl. "Dire che non passa legge è una bugia, se prendiamo i senatori dei Gruppi che hanno votato la legge alla Camere lac'è, con Italia viva lac'è. Renzi faccia uno scatto orgoglio", ha aggiunto il deputato del Pd.

