Nuovo studio su mascherine e anidride carbonica: è dannosa per i bambini? (Di lunedì 5 luglio 2021) Molti governi hanno reso obbligatorio le maschere facciali per gli scolari. Ma un'indagine su larga scala in Germania ha sottolineato gli effetti negativi che il coprire naso e bocca ha, sia nei genitori che nei bambini. "La maggior parte delle lamentele riportate dai bambini può essere intesa come conseguenza di elevati livelli di anidride carbonica su Quotidianpost.

