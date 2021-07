Napoli | De Laurentiis | ' Insigne? Se andrà via sarà una sua scelta'

(Di lunedì 5 luglio 2021)- "? E' un prodotto del nostro vivaio. Se mi dice che si è stancato e non vuole relegarsi e girare l'Europa,una sua decisione, non certo nostra.". Sono le parole del presidente del ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Laurentiis

Sono le parole del presidente delAurelio Dein un intervento a un convegno al centro commerciale Jambo, in provincia di Caserta. La questione del rinnovo del capitano azzurro tiene ...Lo ha detto il presidente delAurelio Deintervenendo a un convegno al centro commerciale Jambo, in provincia di Caserta. Deha quindi aperto il capitolo sul capitano ...Napoli, il fratello e agente di Gonzalo Higuain torna sull'addio del Pipita e attacca Aurelio De Laurentiis: "Ha voluto far passare Gonzalo per un cretino" ...Durante il dibattito sull'inaugurazione della mostra fotografica Diego Armando Maradona: Il riscatto sociale attraverso lo sport, che si è aperta questa mattina al centro commerciale Jumbo di Trentola ...