Miozzo: a scuola sarà ancora emergenza, e i prof non vaccinati non dovrebbero andare in classe (Di lunedì 5 luglio 2021) La scuola riaprirà a settembre ma con mascherine e distanziamento. “Non facciamoci illusioni, sarà un altro anno da vivere in emergenza, la scuola apre domani e miracoli non se ne fanno”. Così, in un’intervista alla Stampa Agostino Miozzo, ex capo del Comitato tecnico-scientifico. Secondo Miozzo la variante Delta “diventerà prevalente e, probabilmente, da qui a settembre vedremo un rialzo dei contagi. Non andrà come l’anno scorso, non avremo picchi di ricoveri in terapia intensiva o diversi di morti al giorno, ma saremo comunque in una situazione di instabilità, con focolai che si ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 5 luglio 2021) Lariaprirà a settembre ma con mascherine e distanziamento. “Non facciamoci illusioni,un altro anno da vivere in, laapre domani e miracoli non se ne fanno”. Così, in un’intervista alla Stampa Agostino, ex capo del Comitato tecnico-scientifico. Secondola variante Delta “diventerà prevalente e, probabilmente, da qui a settembre vedremo un rialzo dei contagi. Non andrà come l’anno scorso, non avremo picchi di ricoveri in terapia intensiva o diversi di morti al giorno, ma saremo comunque in una situazione di instabilità, con focolai che si ...

Advertising

SecolodItalia1 : Miozzo: a scuola sarà ancora emergenza, e i prof non vaccinati non dovrebbero andare in classe… -