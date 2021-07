Matteo Berrettini ai quarti di finale di Wimbledon (Di lunedì 5 luglio 2021) Matteo Berrettini domina contro Ilya Ivashka e si qualifica per i quarti di finale di Wimbledon. Sull’erba di Londra, il tennista romano si è imposto con un secco 6-4 6-3 6-1. Ora per Berrettini un quarto di finale contro Alexander Zverev o Felix Auger-Aliassime. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 luglio 2021)domina contro Ilya Ivashka e si qualifica per ididi. Sull’erba di Londra, il tennista romano si è imposto con un secco 6-4 6-3 6-1. Ora perun quarto dicontro Alexander Zverev o Felix Auger-Aliassime.

ItaliaTeam_it : Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego fanno la storia! ?? Per la prima volta nell’Era Open due tennisti #ItaliaTeam ag… - ItaliaTeam_it : VOLA MATTEO VOLA! ???? Ilya Ivashka superato in tre set, @MattBerrettini è ai quarti di finale di #Wimbledon!… - SuperTennisTv : FANTASTICO Matteo! ?? Per la prima volta ai quarti di finale di #Wimbledon! #tennis #Berrettini @BMWItalia - 34_liss : RT @rtl1025: ?? Matteo #Berrettini ha battuto in tre set (6-4, 6-3, 6-1) il bielorrusso Ivaska e arriva ai quarti di finale di #Wimbledon. E… - NatasciaDs : RT @ItaliaTeam_it: VOLA MATTEO VOLA! ???? Ilya Ivashka superato in tre set, @MattBerrettini è ai quarti di finale di #Wimbledon! #ItaliaTea… -

Ultime Notizie dalla rete : Matteo Berrettini Wimbledon, Berrettini vola ai quarti: Ivashka annientato LONDRA (INGHILTERRA) - Matteo Berrettini vola ai quarti di finale di Wimbledon , torneo in corso sull'erba londinese. Il tennista italiano agli ottavi si è sbarazzato del bielorusso Ivashka con un netto 6 - 4, 6 - 3, 6 - 1, ...

