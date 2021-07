M5s: Letta, ‘Conte cosa un pò diversa, io e lui non siamo diversi’ (Di lunedì 5 luglio 2021) Roma, 5 lug (Adnkronos) – “Conte è una cosa un pò diversa dal M5s, quello tradizionale ha portato via voti al Pd, il caso di Conte è diverso. Ma d’altronde, io e Conte non siamo diversi nel modo di porsi, so che gli elettori hanno bisogno di opzioni diverse, ma alla fine conta quello che faremo”. Lo ha detto Enrico Letta a In onda su La7. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 5 luglio 2021) Roma, 5 lug (Adnkronos) – “Conte è unaun pòdal M5s, quello tradizionale ha portato via voti al Pd, il caso di Conte è diverso. Ma d’altronde, io e Conte nondiversi nel modo di porsi, so che gli elettori hanno bisogno di opzioni diverse, ma alla fine conta quello che faremo”. Lo ha detto Enricoa In onda su La7. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

ale_dibattista : VI RICORDATE DI LUI? Mentre le ghiandole salivari di tutti i politici (dai dirigenti del M5S a Salvini, passando p… - DarioGiuffrida1 : RT @Agenzia_Ansa: 'Non capisco la posizione di Iv che ha fatto un lavoro di merito importante alla Camera e insieme a Pd, Leu e M5s ha vota… - giuli_valle : RT @Agenzia_Ansa: 'Non capisco la posizione di Iv che ha fatto un lavoro di merito importante alla Camera e insieme a Pd, Leu e M5s ha vota… - AndreaBettega1 : RT @Agenzia_Ansa: 'Non capisco la posizione di Iv che ha fatto un lavoro di merito importante alla Camera e insieme a Pd, Leu e M5s ha vota… - ultimora_pol : #Italia Enrico #Letta (#PD|S&D): 'M5S? Temo moltissimo una rottura, sarebbe un regalo alle destre. Siamo lontani da… -