L’ombelico di Raffaella

(Di lunedì 5 luglio 2021) Sono a Bellaria ed è mortaCarrà, una coincidenza incredibile. Ne parlo con l’artista bellariese che sono venuto a trovare e mi dice: “Scrivi che era di Bellaria!”. Sì, certo, però secondo Wikipedia è nata a Bologna. E lui: “Macché, era di Bellaria, i genitori abitavano vicino alle Poste, devono esserci ancora dei cugini…”. Magari si chiamano come lei, Pelloni:Pelloni in arteCarrà, per via di un regista televisivo amante della pittura che gli consigliò il cognome del rivale di De Chirico. Il meno eufonico Pelloni è cognome romagnolissimo, si chiamava Pelloni uno dei simboli ufficiali della regione, presente ...