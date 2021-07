L’Italia è in lacrime: è morta la mitica Raffaella Carrà (Di lunedì 5 luglio 2021) Un angelo biondo vola oggi in cielo. A 78 anni è morta Raffaella Carrà. Così commenta su facebook il nostro articolista Germano Proietti Bartolucci. “Una notizia mi ha congelato, non so perché, ma sicuramente la TV ha perso un pezzo ma non solo la TV la nostra vita passata e presente. Un abbraccio ad una presenza d’infanzia, d’adolescenza e di vita adulta. Insegna agli angeli a ballare bene”. “Raffaella ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre”. Così Sergio Japino dà il triste annuncio unendosi al dolore dei ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 5 luglio 2021) Un angelo biondo vola oggi in cielo. A 78 anni è. Così commenta su facebook il nostro articolista Germano Proietti Bartolucci. “Una notizia mi ha congelato, non so perché, ma sicuramente la TV ha perso un pezzo ma non solo la TV la nostra vita passata e presente. Un abbraccio ad una presenza d’infanzia, d’adolescenza e di vita adulta. Insegna agli angeli a ballare bene”. “ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre”. Così Sergio Japino dà il triste annuncio unendosi al dolore dei ...

