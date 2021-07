Leonardo | al via Telespazio Technology Contest

Leggi su ilcorrieredellacitta

Prende il via la terza edizione del #T-TeC, il, l'iniziativa di Open Innovation che verrà per la prima volta aperta a studenti e ricercatori di Università e Dipartimenti di tutto il mondo e quest'anno vivrà un momento chiave in occasione di Expo 2020 Dubai. Con il #T-TeChanno l'obiettivo di promuovere l'innovazione tecnologica nel settore spaziale tra le giovani generazioni, valorizzarne idee e intuizioni, e immaginare insieme le tecnologie che segneranno il nostro futuro.