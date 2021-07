La Spagna chiama a raccolta i suoi tifosi inglesi: 'C'è bisogno di voi!' (Di lunedì 5 luglio 2021) L'invito, anzi una vera e propria chiamata pubblica alle armi, è arrivato direttamente dalla federcalcio spagnola (Rfef): 'Spagnoli che siete in Inghilterra, abbiamo bisogno di voi!'. Scritto a ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 5 luglio 2021) L'invito, anzi una vera e propriata pubblica alle armi, è arrivato direttamente dalla federcalcio spagnola (Rfef): 'Spagnoli che siete in Inghilterra, abbiamodi'. Scritto a ...

Advertising

sportli26181512 : La Spagna chiama a raccolta i suoi tifosi inglesi: “C’è bisogno di voi!”: La Spagna chiama a raccolta i suoi tifosi… - Gazzetta_it : La Spagna chiama a raccolta a Wembley i suoi tifosi inglesi: “C’è bisogno di voi!” #ItaliaSpagna - sportli26181512 : L'Italia testa il nuovo pallone per semifinali e finale. VIDEO: Per le gare che si giocheranno a Wembley, a partire… - Mariucc78796010 : @machitevole Questa tendenza italiana mi sta divertendo. Penso quale trauma avrebbero queste due pobres cositas se… - PippoDR : @ZZiliani La carta della libertad? A così si chiama in Spagna il calcio in culo e a mai più rivederci? Bello -