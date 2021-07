Inter | pressing su Raspadori Capitolo esterni | duello Bellerin - Dumfries

(Di lunedì 5 luglio 2021) Milano, 5 luglio 2021 " Momento di stallo per il mercato in entrata dell'. In ballo c'è la sostituzione di Achraf Hakimi ma anche le scelte per rinforzare l'attacco. Tutte sono costose, ...

Advertising

infoitsport : Sanchez, preoccupano i tanti guai. Raspadori subito? Inter in pressing – TS - internewsit : Sanchez, preoccupano i tanti guai. Raspadori subito? Inter in pressing - TS - - Bianca34874951 : RT @fcin1908it: EDICOLA / TS: Inter, Raspadori subito. È pressing. Preoccupa Sanchez - fcin1908it : EDICOLA / TS: Inter, Raspadori subito. È pressing. Preoccupa Sanchez - TotalSp95354895 : @drugo79 @augustociardi75 pressing alto nel senso che quando attaccavamo e la perdavamo stavamo alti e provavamo su… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter pressing

Più o meno lo stesso discorso vale per Dumfries , che dall'Olanda hanno segnalato vicino all'. Raiola avrebbe contattato i dirigenti nerazzurri ma la valutazione anche in questo caso è ...Secondo Tuttosport l'avrebbe alzato ilper Giacomo Raspadori: il club vuole subito il giocatore a Milano Alexis Sanchez si è fermato un'altra volta in nazionale, obbligando Inzaghi, Ausilio e Marotta a ...Sanchez, ancora guai fisici con il Cile. L'Inter anticipa l'acquisto di Raspadori? Dirigenza in pressing sul Sassuolo.I continui guai fisici di Alexis Sanchez, l'ultimo dei quali con il Cile in Copa America, hanno creato ancora maggiore apprensione nelle alte sfere di via della Liberazione. Anche per questo, scrive T ...