I sovranisti europei e la Dichiarazione sul Futuro dell’Europa

(Di lunedì 5 luglio 2021) Isi fanno spazio, chiedendo a gran voce un’Europa riformata, capace di incarnare i principi e i valori tanto cari aiSebbene non sia possibile parlare di una coalizione compatta ed unitaria, ben 14 paesi concordano sulla necessità di ottenere un manifesto politico, capace di costruire un’Europa rinnovata. A figurare per ben due volte nella lista dei paesiriformisti: l’Italia, con Fratelli d’Italia e Lega. C’è poi il Rassemblement National di Marine Le Pen, la Spagna con Vox, la Polonia con Diritto e Giustizia, l’Austria con il Partito della Libertà e l’Ungheria con Fidesz. La ...

...nostre nazioni.' Questo manifesto ideologico è mirato a dare ai cosiddetti "partiti" un'...Letta - come la prova provata dell'incompatibilità delle "destre sovraniste" con i "valori". ......dell'Europa deicon Orban, ritenuto il profeta della "democrazia illiberale", ed altre destre estremiste europee, tra le quali spicca la Le Pen. Si tratta della "Carta dei valori", ..."No a un'Europa senza nazioni". E' il contenuto stilizzato stigmatizzato nella cosiddetta "Carta dei Valori per immaginare insieme il futuro dell'Europa", ma sarebbe stato più opportuno definirla come ...